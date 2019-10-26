Артистка похвасталась длинными ногами

Жена Владимира Преснякова Наталья Подольская выложила в Instagram фото в откровенном наряде.

На снимке певица стоит в золотом мини-платье. Одежда эффектно подчеркнула длинные ноги артистки. Подписчики пришли в восторг от фигуры Подольской.

"Просто супер хороша!!!👍", "Шикарная блондинка", "Шикарная девушка!💥", "Очень красиво 🔥", "Наталья, ноги офигенные, платье огонь🔥", "Наташа. Ты. Просто. Супер. Платье. Просто. Класс! 👍".