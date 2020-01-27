Певицу раскритиковали после фото на пляже

Наталья Подольская вспомнила о летнем отдыхе и опубликовала снимок в купальнике. На фото жена Владимира Преснякова позирует в высоких трусах и лифчике в беседке на пляже. Пока одни рассматривали выступающие ягодицы звезды, другие обратили внимание на грязные ноги артистки -скорее всего, к ногам артистки прилип песок с пляжа.

Преданные поклонники увидели на фото только красоту и подтянутую фигуру артистки. А критики заметили другое.

"Такая нежная!", "Спасибо Вам за то, что Вы настоящая! Как приятно смотреть на Вас. Без деланных штампованных поз и надутых губок", "Повезло Вовке", "Тропиканка", "Какая попка", "А что с ногами?", "Ноги, конечно, надо мыть", "Ножки грязные", – высказались подписчики в Инстаграм.

Жена Владимира Преснякова в центре скандалов замеченной не оказывается, однако пользователи социальных сетей все равно критикуют певицу. То они ругают ее за слишком откровенный наряд, то укажут Подольской на худобу.

Сама Наталья Подольская на критику не реагирует и продолжает публиковать в Инстаграм пикантные фото.