Артистка показалась с голыми бедрами в кружевном боди

Наталья Подольская поделилась новой фотографией со съемок клипа на своей странице в "Инстаграм". В кадре певица позирует с обнаженными ногами, лежа на скалах. Она предстала в полностью черном наряде: боди с кружевным верхом, длинном кардигане и сапогах с серебряными звездами.

Поклонникам Натальи публикация понравилась – артистку завалили комплиментами: "Красотка", "Здорово", "Принцесса", "Класс". Некоторые подписчики отметили полуобнаженный вид звезды, поинтересовавшись, не замерзла ли она: "Там не холодно вам?" Вероятно, клип Подольская снимала не в жаркой стране, так как погода на фотографии выглядит пасмурной.

Впрочем, некоторым комментаторам, наоборот, образ Натальи показался довольно скромным. "Прикольно, но хочется больше секса", "А еще есть что показать?" – написали певице под постом.

Фотографии в полуобнаженном виде Подольская публикует нередко, за что ее не раз критиковали в Сети. Достается Наталье от комментаторов не только, по их мнению, за откровенные снимки. Артистку часто упрекают в излишней худобе, а также странном выборе нарядов.

Ранее Наталья Подольская снялась в купальнике с прилипшим к ногам песком.