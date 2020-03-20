Певица лишилась рекламного контракта на крупную сумму

Коронавирус ударил не только по здоровью населения, но и по мировой экономике: заведения закрываются, компании терпят убытки, а люди лишаются работы. Коснулся кризис и российских звезд. Анна Семенович потеряла много денег из-за вспышки вируса нового типа.

Певица рассказала на своей странице в "Инстаграм", что рекламный контракт, на который она рассчитывала, заморозили. Поэтому исполнительница хита "Бомбочка" осталась без средств, которые планировала вложить в развитие бизнеса.

Эта ситуация, по словам бывшей солистки группы "Блестящие", сильно ее расстроила – шокированная звезда даже расплакалась. Потом успокоилась, понимая, что на решение других людей повлиять не может. И в заклячение отметила: "Грусть разрушает и старит, нам она ничего не несет".

"Всех денег не заработаешь", – написали ей в комментариях. В ответ на что артистка пошутила: "А хотелось бы". Другие подписчики согласились со знаменитостью и подбодпли ее: "Анечка, ты большая молодец, позитив, хохотушка, очень мало таких людей, спасибо", "Мы тоже терпим убытки с коронавирусом, но, что делать, здоровье близких прежде всего", "Главное – поддерживать позитивный настрой, а у Вас это идеально получается, потому и выглядите так хорошо и сейчас!"

Ранее Анна Семенович рассказала о тайном возлюбленном, который моложе ее на семь лет, а известная продюсер выдала секрет жениха певицы.