Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Москва потребовала от Франции выпустить россиян

Москва потребовала от Франции выпустить россиян
Фото: Frauke Scholz/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
продолжениеПервые зараженные коронавирусом появились в Хабаровске и Якутии
Люди находятся на борту корабля уже больше двух недель

МИД РФ требует от МИД Франции разобраться в ситуации с россиянами, которым не разрешают сойти на берег с круизного лайнера Costa Pacifica в порту Марселя, чтобы отправиться домой. Посольство РФ в Париже уже несколько дней пытается получить разрешительные документы от местных властей, но пока безрезультатно, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

Группа туристов, среди которых 35 россиян и 4 белорусов, отправилась в круиз из Буэнос-Айреса (Аргентина) 3 марта. Маршрут был до Барселоны (Испания), где пассажиры должны были 21 марта сесть в самолеты и отправиться по домам. Но из-за эпидемии коронавируса испанские власти закрыли все гавани. В итоге лайнер переориентировался на Марсель (Франция), куда рассчитывал прибыть 19 марта. Однако в порту людям запретили сходить на берег.

"Выражаем надежду, что французские власти с пониманием отнесутся к положению находящихся на лайнере туристов и сделают максимум для разблокирования ситуации", – цитирует РИА "Новости" Захарову.

Дипломат подтвердила, что есть вариант высадить пассажиров в Генуе (Италия), но этот маршрут значительно усложнит людям путь домой. При этом Франция закрыла свои границы на въезд для иностранных граждан из-за пандемии коронавируса, однако запрета на выезд с территории страны нет.

Ранее россияне застряли на борту круизного лайнера на Карибах. Проблемы с возвращением граждан РФ возникли и в других странах.

Эпидемия COVID-19 охватила уже 166 государств, число заболевших в мире превысило 207 тысяч. Более 8,6 тысячи человек скончались. По количеству летальных исходов Италия уже перегнала Китай.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гарри
Ответить
Турист сейчас это главный разносчик заразы. Пусть во Франции карантинят меньше дряни разнесут.
1
новости партнеров
Загрузка...

Нефтяная война для России будет страшнее коронавируса

От развала сделки ОПЕК+ выигрывают США

Курс рубля сильно снизится

Возможностей для укрепления у российской валюты в обозримой перспективе не будет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей