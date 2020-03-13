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Заблокированные из-за коронавируса пассажиры лайнера подняли бунт

Заблокированные из-за коронавируса пассажиры лайнера подняли бунт
Фото: Cheng Min/XinHua/www.globallookpress.com
продолжениеКоронавирус выявили в Ленинградской области
Люди требуют отпустить их с корабля

Власти Мартиники отказались принять пассажиров круизного лайнера Costa Magica, на борту которого выявлены инфицированные коронавирусом. Это уже седьмое государство, которое не пустило злополучный корабль в свой порт. Сейчас судно отправилось к берегам Гваделупы.

"Люди нервничают", – сообщил российский турист Михаил Нефедов. В "Инстаграм"-историях он опубликовал видео собрания сотен недовольных пассажиров, которые требуют отпустить их с корабля.

На борту находятся граждане разных стран, в том числе не менее 20 россиян. Им перечислили на депозитные карты по €450 в качестве компенсации за пропавшие авиабилеты. Но, когда они смогут вернуться домой, им не сказали. Кроме первых пяти заболевших, больше никто не жалуется на здоровье. У всех взяли анализы на коронавирус, их результаты еще не готовы.

Карантин официально пока не объявлен. Но люди боятся, что наблюдать живописные карибские рассветы и закаты им придется еще недели две. А чтобы самые нетерпеливые не попытались сбежать, вокруг лайнера курсируют полицейские катера.

Ранее пассажиры круизного лайнера Diamond Princess провели почти месяц у берегов Японии из-за коронавируса.

Николай ВИКТОРОВ

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