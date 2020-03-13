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Коронавирус выявили в Ленинградской области

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Подхватившая инфекцию женщина вернулась из Италии

В Ленинградской области зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Инфекцию подхватила жительница города Кудрово, которая недавно вернулась из Италии, пишет ТАСС. Сейчас она находится в Боткинской больнице Санкт-Петербурга в удовлетворительном состоянии.

Из-за распространения инфекции правительство Северной столицы запретило все массовые мероприятия численностью более тысячи человек. Ограничения продлятся с 16 по 30 марта, говорится на сайте городской администрации.

В Санкт-Петербурге ранее стало известно об одном заразившимся коронавирусом. Инфицированный также прилетел из Италии.

Карина СИРАЗОВА

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