Подхватившая инфекцию женщина вернулась из Италии

В Ленинградской области зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Инфекцию подхватила жительница города Кудрово, которая недавно вернулась из Италии, пишет ТАСС. Сейчас она находится в Боткинской больнице Санкт-Петербурга в удовлетворительном состоянии.

Из-за распространения инфекции правительство Северной столицы запретило все массовые мероприятия численностью более тысячи человек. Ограничения продлятся с 16 по 30 марта, говорится на сайте городской администрации.

В Санкт-Петербурге ранее стало известно об одном заразившимся коронавирусом. Инфицированный также прилетел из Италии.