Путешественники отменили поездки из-за распространения вируса в стране

Пасхальные каникулы в Португалии пройдут без туристического ажиотажа. Путешественники отказались посещать страну из-за вспышки вируса COVID-19.

"Ресторанам рекомендовали заполнять залы не больше чем на треть, чтобы между посетителями была дистанция. Но тут больше чем на треть и не заполнить, туристов-то мало", – сообщает корреспондент радиостанции "Говорит Москва". По словам журналистки, португальцы буквально "взбесились" из-за отсутствия путешественников.

В Лиссабоне школы и вузы закрыты на карантин, ученики сидят по домам, а педагоги обязаны ходить на работу. Корреспондент "Говорит Москва" уверяет при этом, что студенты спокойно отдыхают на пляжах. В супермаркетах ажиотажа не наблюдается.

Эпидемия коронавируса вспыхнула в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. Болезнь быстро распространилась по миру. В Европе сильнее всего от вируса COVID-19 пострадала Италия. В соседней с Португалией Испании заболели почти 4 тысячи человек, из них 90 скончались. При этом власти КНР уже заявили, что эпидемия в стране пошла на спад.