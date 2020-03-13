Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Португальцы "взбесились" из-за отсутствия туристов

Португальцы "взбесились" из-за отсутствия туристов
Фото: Lisa Ducret/dpa/www.globallookpress.com
продолжениеЕвропа признала свое бессилие в борьбе с вирусом-мутантом из Китая
Путешественники отменили поездки из-за распространения вируса в стране

Пасхальные каникулы в Португалии пройдут без туристического ажиотажа. Путешественники отказались посещать страну из-за вспышки вируса COVID-19.

"Ресторанам рекомендовали заполнять залы не больше чем на треть, чтобы между посетителями была дистанция. Но тут больше чем на треть и не заполнить, туристов-то мало", – сообщает  корреспондент радиостанции "Говорит Москва". По словам журналистки, португальцы буквально "взбесились" из-за отсутствия путешественников. 

В Лиссабоне школы и вузы закрыты на карантин, ученики сидят по домам, а педагоги обязаны ходить на работу. Корреспондент "Говорит Москва" уверяет при этом, что студенты спокойно отдыхают на пляжах. В супермаркетах ажиотажа не наблюдается.

Эпидемия коронавируса вспыхнула в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. Болезнь быстро распространилась по миру. В Европе сильнее всего от вируса COVID-19 пострадала Италия. В соседней с Португалией Испании заболели почти 4 тысячи человек, из них 90 скончались. При этом власти КНР уже заявили, что эпидемия в стране пошла на спад.

Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Отдых по цене перелета: туры в Таиланд подешевели

Эпидемия коронавируса сыграла на руку туристам

Коронавирус стремительно расползается по России

Еще шесть россиян подхватили китайскую заразу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей