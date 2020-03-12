Эпидемия в КНР пошла на спад

Коронавирус COVID-19 оказался не так страшен, как представлялся. По крайней мере, в Китае пик эпидемии уже прошел. Об этом заявил официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн на брифинге в четверг, 12 марта.

По его словам, случаев заражения в стране фиксируется с каждым днем меньше. В частности, в наиболее пораженной вирусом провинции Хубэй, за исключением города Ухань, за последнюю неделю не было ни одного нового пациента. На территории других провинций подтверждено всего 7 новых случаев, передает РИА "Новости". В Китае убеждены, что активное распространение заболевания в стране прекратилось.

Впрочем, в остальных частях света эпидемия, напротив, набирает обороты. Так, польские власти объявили о резком увеличении числа заболевших – за сутки диагноз подтвержден у 13 человек. В Австрии утром 12 марта сообщили о 302 заболевших, хотя еще накануне говорилось о 206 случаях. Похожая ситуация в Италии, Испании. На этом основании президент США Дональд Трамп на месяц закрыл границы Америки перед европейцами.

В России диагноз подтвержден у 28 человек, из них 15 – в Москве, говорится на сайте мэра столицы. В Подмосковье за последние сутки выявлено 3 новых случая инфицирования. По данным областного Минздрава, заболевшие вернулись больше 10 дней назад из Италии и Австрии. Ведомство просит граждан, летевших указанными на сайте рейсами, сообщить об этом медикам.

Всего в мире заболели коронавирусом более 114 тыс.человек, многие уже выздоровели, но около 4 тыс. пациентов спасти не удалось.