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Коронавирус неизбежен: известный доктор сделал пугающее заявление

Коронавирус неизбежен: известный доктор сделал пугающее заявление
Евгений Комаровский. Фото: instagram.com/doctor_komarovskiy
Телеведущий призвал смириться с проблемой и запастись лекарствами

От вызывающего пневмонию коронавируса не застрахован никто, так как болезнь уже распространилась в большинстве стран. Такое заявление сделал детский врач Евгений Комаровский. По его словам, CODIV-19 в будущем станет таким же привычным явлением, как и грипп, поэтому не стоит паниковать.

Медик отметил также, что карантин необходим, чтобы снизить число заболевших в одно время. И добавил, что лишь 5% зараженных потребуется госпитализация – остальные перенесут болезнь в легкой форме. Заразиться коронавирусом может каждый, и с этим просто нужно смириться, сообщил доктор в шоу на "Ютуб".

Комаровский подчеркнул, что важно соблюдать личную гигиену. Он уточнил, что от коронавируса защищают те же средства, что и от обычного гриппа. Отменять поездки за границу или нет – личное дело каждого, выразил мнение врач.

Свой отпуск доктор переносить не собирается, пишет "Царьград". Он уточнил, что важно лишь приобрести все необходимые лекарства и хорошую страховку, а также не попасть в зону карантина.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила, что коронавирус достиг масштабов пандемии из-за огромного количества жертв. Эксперты рассказали, как бороться с опасным заболеванием.

Карина СИРАЗОВА

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