В республике ходят слухи о болезни президента

В Белоруссии нет эпидемии коронавируса. Об этом глава страны Александр Лукашенко заявил на встрече с министром здравоохранения Владимиром Караником в четверг, 12 марта.

"Нам удалось спокойно пройти этот период. Успокаиваться, конечно, нельзя. Но и для паники у нас нет никаких оснований", – подчеркнул Батька.

Между тем местные СМИ больше волнуют новости не о коронавирусе в целом, а конкретно о здоровье белорусского президента. На 12 марта был назначен "Большой разговор" – традиционная ежегодная пресс-конференция главы республики. Однако ее неожиданно отменили без объяснения причин и объявления новой даты мероприятия.

Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт попыталась всех успокоить, заявив, что просто у Лукашенко много других важных мероприятий в графике, поэтому произошло "наслоение", передает TUT.BY. А телеграм-канал "Незыгарь" распространил тревожное сообщение, что глава Белоруссии, дескать, накануне плохо себя чувствовал и даже упал в обморок. Учитывая, что предыдущий "Большой разговор" длился около семи часов, желание Батьки прийти в форму перед встречей с журналистами вполне объяснимо.