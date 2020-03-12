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Одна европейская страна избежала пандемии коронавируса

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Медики не обнаружили инфицированных в Монтенегро

Единственной страной в Европе без вируса-убийцы оказалась Черногория. В ней не зафиксировали ни одного случая заражения. 

Под наблюдением остаются 392 тысячи человек, врачи обследуют около двух тысяч жителей, передает Swissinfo со ссылкой на эпидемиолога местного Института общественного здравоохранения Игора Галича. 

Эксперт рассказал о безопасности в стране в эфире местного национального телевидения. Игор Галич призвал черногорцев не распространять слухи, которые могут привести к панике. 

В мире коронавирусом заболели более 130 тысяч человек. В России выявили восемь новых случаев инфицирования.

Сообщается, что известный голливудский актер стал жертвой вируса, а Трамп запретил европейцам въезд в США.

Ранее "Утро" рассказало о способах борьбы с вирусом-убийцей

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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