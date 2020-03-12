Ограничения ввели из-за пандемии коронавируса

Карантин в Италии распространился не только на массовые мероприятия, но и на свадебные и похоронные церемонии.

Такой вывод сделали сотрудники СМИ, увидевшие, как к церкви в Риме подъехал катафалк. Священник прочитал лишь краткую молитву над усопшим, передает телеканал CNN.

Карантин в Италии ввели в связи с пандемией коронавируса. В стране закрыто большинство общественных заведений, все мероприятия отменены. По последним данным, число заболевших в Италии превысило 12 тысяч, более 800 человек умерли.