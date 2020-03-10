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Карантин на всю страну: Италия полностью закрылась из-за коронавируса

Карантин на всю страну: Италия полностью закрылась из-за коронавируса
Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Людям настоятельно советуют сидеть дома, чемпионат по футболу отменили

"Красная зона", в которую ранее попали Ломбардия и 14 провинций Италии, распространилась на всю страну. Для сдерживания распространения коронавируса власти приняли решение ужесточить меры безопасности. Об этом сообщил итальянский премьер Джузеппе Конте. Пресс-конференция транслировалась на его странице в Facebook.

Решение о полном закрытии Италии на въезд и выезд вступает в силу сегодня, 10 марта.

"Последние данные о числе заразившихся и летальных исходов, а также людей в отделениях интенсивной терапии указывают, что настало время менять наши привычки. Каждый должен отказаться от чего-то во имя Италии", - цитирует Конте ТАСС.

Ограничительные меры будут действовать до 3 апреля, передает "МИР24". Нарушителей предписаний будут отлавливать полицейские, отмечает сайт "Комсомольская правда". Передвижения разрешены только по работе, для посещения врача и при чрезвычайных обстоятельствах. Власти также закрыли все учебные заведения и отменили массовые мероприятия. Отказаться пришлось и от спортивных турниров. Так, матчи во всех футбольных лигах страны отменили. Об этом говорится на сайте Национального олимпийского комитета. При этом запретить международные соревнования комитет не может, отмечается в сообщении.

По последней информации, в Италии коронавирусом заразились больше 9 тысяч человек, умерли 463 человека. При этом вылечить удалось более 700 человек.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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