Жесткий сценарий: Италия закрылась из-за вспышки коронавируса
Планирующих отпуск в Италии туристов ждут неприятные новости.
Из-за коронавируса с сегодняшнего дня, 8 марта, и до 3 апреля правительство закрывает всю Ломбардию на въезд и выезд. Недоступна для посещения будет и столица моды – Милан. Под жесткие ограничения попали и целых 14 провинций: Парма, Пьяченца, Римини, Реджо-нель-Эмилия, Модена, Пезаро, Урбино, Падуя, Тревизо, Алессандрия, Вербано-Кузио-Оссола, Новара, Верчелли и Асти.
Указ о блокировке ряда регионов Италии подписал премьер-министр Джузеппе Конте. Попасть в обозначенные провинции или покинуть их можно будет лишь в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств. Об этом пишет Corriere della Sera.
Как стало известно, на этих территориях закроют учебные заведения, музеи, спортзалы. Верующих тоже ждет неутешительное известие – религиозные церемонии приостанавливают. При этом бары и рестораны продолжат принимать посетителей. Однако власти выдвинули одно условие – гости должны сидеть не меньше чем в метре друг от друга – для большей безопасности.
Накануне выяснилось, что лидер итальянской демократической партии Никола Дзингаретти заразился COVID-19. Печальную новость он сообщил в своем Твиттере. При этом политик отметил, что он в порядке, однако пока ему придется поработать из дома.
Как сообщалось ранее, по всей Италии из-за коронавируса закрываются популярные туристические места, отменяются массовые мероприятия – показы мод, спортивные соревнования и так далее.
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