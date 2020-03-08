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Защита от коронавируса: как сделать маску в домашних условиях

Защита от коронавируса: как сделать маску в домашних условиях
Фото: Omar Marques/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Россияне атакуют аптеки и скупают все, что может пригодиться в борьбе с китайской заразой

На фоне повышенного спроса из-за распространения коронавируса по всему миру достать защитные маски сейчас стало труднее. Однако паниковать раньше времени не стоит – элементарную ватно-марлевую повязку можно без проблем сделать в домашних условиях. Много времени это не займет.

Итак, для изготовления ватно-марлевой повязки своими руками понадобится кусок марли – 90х50 сантиметров, и вата, которая послужит прослойкой.

Разложите кусок марли на столе и в его середину положите вату – размер должен быть 20х20 сантиметров. Толщину выбирайте от 1 до 2 сантиметров. После этого марлю нужно загнуть по всей длине, она должна идти нахлестом на ватную прослойку.

Концы марли, которые останутся по длине, необходимо превратить в удобные завязки. Для этого разрежьте их с каждой стороны на 25 либо 30 сантиметров. Концы можно обшить, чтобы не торчали нитки.

Защитная ватно-марлевая повязка должна закрыть подбородок, нос и рот – до глаз. Такую маску нужно менять через 3-4 часа.

Из-за вспышки коронавируса на невозможность купить маски в аптеке жалуются жители многих российских городов. Так, дефицитом защитные повязки стали в Костроме, передает телеканал "Россия". Исчезли они и в Петрозаводске, пишет сайт DAILY NEWS.

"У поставщиков в Питере закончились маски, соответственно, и нам неоткуда взять. Когда появятся, непонятно", – оправдываются фармацевты.

В Петербурге ажиотаж начался еще в феврале. Жители Северной столицы сметают с прилавков не только маски, но и обеззараживатели воздуха.

"Сейчас в Петербурге у местного производителя раскуплены все медицинские маски. Их ежедневно производят порядка 300 тыс. штук, а очередь на них уже на месяц вперед", – делился с корреспондентом сайта "Мойка78" представитель одной из компаний, которая продает медицинское лабораторное оборудование.

Напомним, ранее власти Италии, где обстановка из-за коронавируса сейчас весьма напряженная, приняли решение закрыть свыше десяти провинций для въезда и выезда. Заблокированными оказались миллионы людей.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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