В Стране восходящего солнца заподозрили неладное из-за малого количества заразившихся

Сенсационное открытие сделал журналист. Японца внезапно осенило, когда он бегал по магазинам и аптекам в поисках антисептика. Напомним, на волне паники из-за вспышки коронавируса во многих странах, в том числе и России, с прилавков начали сметать маски и антисептические растворы. Желаемого журналист не нашел, зато обнаружил на полке инструкцию по приготовлению антисептика в домашних условиях. Для этого достаточно развести водой водку или другой крепкий спиртной напиток и прокипятить, говорилось в памятке. В этот момент репортер понял, почему в России так мало заразившихся коронавирусом на фоне массовых случаев по всей Европе, особенно в Италии.

"Русские любят водку (…) Некоторые становятся алкоголиками, как бывший президент России Борис Ельцин (…). Но при этом она убивает вирусы и бактерии, поэтому ее следует употреблять на начальной стадии заболевания. Я пришел к выводу, что когда по всей Европе распространился COVID-19, в России заразилось на удивление мало людей, и все это благодаря водке", – поделился открытием Макото Хасэгава в статье, опубликованной в издании Viewpoint.

При этом отсутствие новостей о распространении COVID-19 в России, подкрепляя свою теорию, журналист назвал странным.

"Не может быть, чтобы в такой большой стране не было инфицированных", – изумляется он. Он сравнил ситуацию в нашей стране с Северной Кореей, где по официальным заявлениям нет заболевших. Однако в КНДР могут просто тщательно скрывать информацию, а в России, где "тайное всегда становится явным", это невозможно. Потому ответ только один – русских, которые "пьют водку с малых лет", защищает именно это секретное оружие. В качестве примера употребления водки с малолетства Хасэгава привел рассказ якобы журналиста из России, которого в детстве при простуде бабушка поила медом с маслом и водкой. Болезнь как рукой снимало, утверждал его собеседник.

Ранее "Утро" писало об исчезнувших с российских прилавков масках на фоне паники из-за коронавируса и способе сделать повязку в домашних условиях.