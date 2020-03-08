Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Японцы рассекретили оружие России против коронавируса

Японцы рассекретили оружие России против коронавируса
Фото: pixabay.com
продолжениеКоронавирус поражает все больше россиян
В Стране восходящего солнца заподозрили неладное из-за малого количества заразившихся

Сенсационное открытие сделал журналист. Японца внезапно осенило, когда он бегал по магазинам и аптекам в поисках антисептика. Напомним, на волне паники из-за вспышки коронавируса во многих странах, в том числе и России, с прилавков начали сметать маски и антисептические растворы. Желаемого журналист не нашел, зато обнаружил на полке инструкцию по приготовлению антисептика в домашних условиях. Для этого достаточно развести водой водку или другой крепкий спиртной напиток и прокипятить, говорилось в памятке. В этот момент репортер понял, почему в России так мало заразившихся коронавирусом на фоне массовых случаев по всей Европе, особенно в Италии.

"Русские любят водку (…) Некоторые становятся алкоголиками, как бывший президент России Борис Ельцин (…). Но при этом она убивает вирусы и бактерии, поэтому ее следует употреблять на начальной стадии заболевания. Я пришел к выводу, что когда по всей Европе распространился COVID-19, в России заразилось на удивление мало людей, и все это благодаря водке", – поделился открытием Макото Хасэгава в статье, опубликованной в издании Viewpoint.

При этом отсутствие новостей о распространении COVID-19 в России, подкрепляя свою теорию, журналист назвал странным.

"Не может быть, чтобы в такой большой стране не было инфицированных", – изумляется он. Он сравнил ситуацию в нашей стране с Северной Кореей, где по официальным заявлениям нет заболевших. Однако в КНДР могут просто тщательно скрывать информацию, а в России, где "тайное всегда становится явным", это невозможно. Потому ответ только один – русских, которые "пьют водку с малых лет", защищает именно это секретное оружие. В качестве примера употребления водки с малолетства Хасэгава привел рассказ якобы журналиста из России, которого в детстве при простуде бабушка поила медом с маслом и водкой. Болезнь как рукой снимало, утверждал его собеседник.

Ранее "Утро" писало об исчезнувших с российских прилавков масках на фоне паники из-за коронавируса и способе сделать повязку в домашних условиях.

Кристина ЧЕРНИКОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
Ответить
ггггг ну туп ы е
есть русская поговорка-что русскому хорошо-немцу смерть (а также всей шелупони с японии африки и америке)
сами то не меньше жрете шнапса и рисовой водки,но болеете все равно
у нас наследственность хорошая и заветное слово *АВОСЬ*
Тютя
Ответить
Господа Алкоголики,тунеядцы и хулиганы ! будущее за нами!
1
новости партнеров
Загрузка...

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Погибнут миллионы: страшный прогноз о жертвах коронавируса

Пандемия COVID-19 приведет к массовой смертности и экономическому кризису

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей