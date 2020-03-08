За сутки в стране нашли инфекцию еще у троих людей

"Китайская зараза" – новый тип коронавируса COVID-19 подхватывает все больше граждан России. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба.

За сутки число зараженных россиян выросло с 14 до 17 человек, пишет "Интерфакс". По одному случаю нашли в Московской, Белгородской и Калининградской областях.

В мире на 8 марта заразились коронавирусом 105 тыс человек. Умерло 3597 человек. Австралийские ученые дали неутешительный прогноз, по которому жертвами "китайской заразы" могут стать минимум 15 млн. человек.



