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Погибнут миллионы: страшный прогноз о жертвах коронавируса

Погибнут миллионы: страшный прогноз о жертвах коронавируса
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пандемия COVID-19 приведет к массовой смертности и экономическому кризису

За год китайская зараза уничтожит не меньше людей, чем Вторая мировая война, жертвами которой стали от 50 до 80 млн человек. По подсчетам специалистов Австралийского национального университета, из-за эпидемии коронавируса планета за год лишится 68 млн жителей. 

При этом на долю России выпадут не самые страшные испытания. Она, полагают ученые, похоронит миллион человек. Столько же потеряют США. Европа отделается несколькими сотнями тысяч погибших.

Больше всех, говорится на сайте университета, пострадает Китай. В результате глобальной эпидемии население Поднебесной сократится на 12 миллионов. 

Вирус COVID-19 приведет к финансовой катастрофе. Он попросту уничтожит мировую экономику, потери которой составят $9,2 триллиона. Но это при самом жутком развитии событий. 

Хотя оптимистичный сценарий тоже оставляет желать лучшего. Ведь, если верить ученым, то от коронавируса умрут 15 млн человек. Список с численностью в миллион жертв возглавят индийцы с китайцами. Экономический кризис в этом случае специалисты пророчат Австралии и Германии. 

Впрочем, немецкие коллеги ученых с континента без ледников и вулканов нашли оружие против коронавируса. По их мнению, остается надежда на теплую весну, так как возбудитель "китайской пневмонии" прекрасно себя чувствует в холоде. 

Ксения АНДРЕЕВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

гость
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Во всех странах Мира кроме одной и у всех народов кроме одного уже 30 лет падает рождаемость. Угадайте страну и её народ. Это официальные данные ООН из открытого доступа! Увеличивается частота и сила природных катаклизмов всех видов - ураганы, наводнения, землетрясения, извержения вулканов, вирусные эпидемии! Матушка-Земля просыпается, чтобы наказать мучающих её блох - человечество! И то что заявили австралийцы - мелочь! Реальные последствия гнева Земли - уничтожение примерно 90% численности человечества! А это около семи миллиардов людей! Это было уже трижды. Всемирный Потоп - третий случай.
гость
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Вам что неймётся паникёры?гавнометатели на вентиляторы?может пора уже вашу публику сажать ?
В тумане были незаметны сирийские панцири, в которых сидели сирийские парни родом из Рязани. Сидели и умирали, умирали и сидели.
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Может пора вас за яйца повесить фейкомёты???
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