Пандемия COVID-19 приведет к массовой смертности и экономическому кризису

За год китайская зараза уничтожит не меньше людей, чем Вторая мировая война, жертвами которой стали от 50 до 80 млн человек. По подсчетам специалистов Австралийского национального университета, из-за эпидемии коронавируса планета за год лишится 68 млн жителей.

При этом на долю России выпадут не самые страшные испытания. Она, полагают ученые, похоронит миллион человек. Столько же потеряют США. Европа отделается несколькими сотнями тысяч погибших.

Больше всех, говорится на сайте университета, пострадает Китай. В результате глобальной эпидемии население Поднебесной сократится на 12 миллионов.

Вирус COVID-19 приведет к финансовой катастрофе. Он попросту уничтожит мировую экономику, потери которой составят $9,2 триллиона. Но это при самом жутком развитии событий.

Хотя оптимистичный сценарий тоже оставляет желать лучшего. Ведь, если верить ученым, то от коронавируса умрут 15 млн человек. Список с численностью в миллион жертв возглавят индийцы с китайцами. Экономический кризис в этом случае специалисты пророчат Австралии и Германии.

Впрочем, немецкие коллеги ученых с континента без ледников и вулканов нашли оружие против коронавируса. По их мнению, остается надежда на теплую весну, так как возбудитель "китайской пневмонии" прекрасно себя чувствует в холоде.