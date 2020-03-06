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Симптомы вируса-убийцы меняются

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Тяжелее всего придется недавно зараженным

Китайские ученые обнаружили отличия в первоначальных симптомах коронавируса у заразившихся в разное время. В исследовании приняли участие 89 пациентов из Народной больницы Уханского университета. 

Во время исследования инфицированных распределили в две группы: первые 31 человек доставили в больницы с 16 по 22 января, остальные 59 больных поступили в отделения с 24 по 29 января. 

У первой группы обследуемых обнаружили повышенную температуру, упадок сил, выделение мокроты и мышечную боль, сообщает Social Science Research Network. Болезнь остальных инфицированных не сопровождалась такими явными признаками.

Ученые сделали вывод, что более поздняя форма коронавируса обладает менее выраженными симптомами и может находиться в теле носителя долгое время в скрытном состоянии. 

Всего в мире на сегодня заболело COVID-2019 более 100 тыс. человек, в России установили шесть случаев заражения за один день. Все больные до этого были в Италии. 

Ранее "Утро" писало, что пандемия коронавируса приведет к массовой смертности и экономическому кризису

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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