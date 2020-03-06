Все граждане РФ оказались членами экипажа

У берегов Калифорнии встал на карантин круизный лайнер Grand Princess. Медики проверяют всех находящихся на борту, среди которых четверо россиян, на Covid-19.

Об этом представители компании-оператора судна рассказали РИА "Новостям". Как пишет издание "СвободнаяПресса", накануне в Калифорнии подтвердили первую смерть от коронавируса. Специалисты предполагают, что скончавшийся мог заразиться на лайнере, путешествуя с 11 по 21 февраля. После этого компания решила защитить пассажиров и членов экипажа и прервать маршрут судна, который двигался в мексиканский город Энсенада.

Ранее австралийские специалисты сообщили, что коронавирус, которым уже заразились 100 тысяч человек, при благоприятном прогнозе может убить 15 млн пациентов.