Число зараженных по всему миру превысило 100 тысяч

Коронавирус стремительно распространяется по всему миру. Большая часть заболевших зафиксирована в Китае: в официальных данных заявляют о 80,6 тыс. случаев. В четверку стран, наиболее страдающих от коронавируса, вошли также Южная Корея (6,6 тыс. человек), Иран (4,7 тыс. человек) и Италия (3,9 тыс. человек).

В России лишь за один день зарегистрировали шесть случаев инфицирования COVID-19. Все зараженные в последние две недели посещали Италию, где заболевание особенно распространено.

Пять человек обследуют в Москве, одного – в Нижнем Новгороде, передает ТАСС со ссылкой на оперштаб по смертельному вирусу. При этом всему миру смертельным вирусом заразились более 100 тыс. человек, сообщают специалисты Университета Джонса Хопкинса. Информация ученых постоянно обновляется.

Украинские ученые заявили, что изобрели и успешно протестировали лекарство от коронавируса. По мнению экспертов, препарат блокирует действие одного из ферментов нового заболевания и тем самым прекращает его размножение.

Ранее "Утро" писало, что в Москве ввели в режим повышенной готовности к коронавирусной инфекции.