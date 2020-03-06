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Итальянцев отговаривают от поездок в Россию

Итальянцев отговаривают от поездок в Россию
Фото: Andrea Ronchini/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Путешественников с родины Колизея пугают изоляцией

Посольство Рима в Москве призывает итальянцев воздержаться от командировок и туристических поездок в Россию. Иначе, предупредили в дипмиссии, их закроют на двухнедельный карантин, то есть потребуют "самоизоливаться".

Таким образом, путешественникам придется провести все это время в четырех стенах, поскольку столичные власти ужесточили меры безопасности, дабы устранить угрозу распространения вируса-убийцы. Тех, кто ослушается, ждет наказание в виде ограничения свободы. Гораздо хуже обстоят дела, если у прибывшего из Италии и еще ряда стран есть симптомы простуды, даже самые незначительные. 

Таких пассажиров, чтобы избежать эпидемии вируса CIVID-19, в лучшем случае сразу же отправляют на несколько дней в больницы, в худшем – запирают на двухнедельных карантин. Не исключено, отмечают дипломаты в Facebook, что подобные меры практикуются и в других российских городах. Поэтому призывают итальянцев хорошенько подумать, прежде чем оправиться в самую большую в мире страну. 

Впрочем, опасения столичных властей вполне понятны. Перекинувшийся в Европу коронавирус захватил Италию. Его жертвами стали 148 человек, около четырех тыс. – подхватили новую китайскую заразу. А первый заболевший CIVID-19 москвич прилетел как раз из Италии. 

Ксения АНДРЕЕВА

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