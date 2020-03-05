Москва ввела режим повышенной готовности по коронавирусной инфекции

При этом границы столицы не закроют

Мэрия Москвы приготовилась защитить москвичей и гостей столицы от смертельной эпидемии. Работодателей обязали измерять температуру у сотрудников на фоне угрозы распространения коронавируса. О специальных мерах в мегаполисе сообщил градоначальник Сергей Собянин на своем официальном сайте.

"В целях активизации работы по предотвращению распространения заболевания мною принято решение о введении в городе режима повышенной готовности для городских служб – амбулаторного и стационарного звеньев здравоохранения, городского хозяйства, транспорта. Будут усилены требования по проведению профилактических осмотров и контролю за гражданами, прибывающими из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции", – написал мэр Москвы на официальном сайте.

Собянин также добавил, что в столице удалось избежать массового распространения инфекции благодаря работе правительства города, Роспотребнадзора и Федерального оперативного штаба. Однако в Москве уже нашли одного зараженного коронавирусом, а также появляются все новые данные о числе заболевших по всему миру. Мэр столицы обратил внимание на то, что страны сталкиваются со многими сложностями, поэтому очевидно, что закрыть полностью границы не получится. Ежедневно в Москву прибывают тысячи людей с разных концов света. Через столицу, которая является главным транспортным хабом России, проходит половина всех пассажиров авиационного и железнодорожного транспорта. Из-за этого в городе, вероятно, будут новые случаи заражения коронавирусом.

"Очевидно и то, что в Москве невозможно ограничить деятельность критически важных отраслей торговли и бытового обслуживания, да и других многочисленных организаций и учреждений", – подчеркнул Собянин.

Согласно его указу, теперь граждане, которые посетили страны и территории, где были зафиксированы случаи COVID-19, обязаны сообщать о своем возвращении в Россию. Прибывшим из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании придется самоизолироваться на дому на 14 дней. Сейчас в аэропортах медики дают прилетающим из Китая, Ирана, Италии и Южной Кореи постановления об изоляции, фиксируют их контактные данные. Пассажиры также сдают анализ на коронавирус. Людям, прилетевшим другими международными рейсами, измеряют температуру. Если она повышена, то берут анализ и отправляют в больницу или домой на карантин.

Теперь же столичные работодатели обязаны измерять температуру тела сотрудников с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

"При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший", – говорится в указе мэра.

Вспышка китайского коронавируса 2019-nCoV произошла в декабре 2019 г. в провинции Ухань. На данный момент заразились инфекцией 93 тысячи человек, около 3,2 тысячи пациентов скончались. Россия ввела ряд защитных мер, так, например, запретила временно въезжать в страну гражданам Китая.