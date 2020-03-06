В России предпринимают экстренные меры в связи с заболеванием

Китайский коронавирус становится все более агрессивным. К этому времени известно о 98429 случаях заболевания. Только за последние сутки диагноз подтвердился у 2241 пациентов в разных странах. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Больше всего новых больных в Китае. Там же и самая высокая смертность от COVID-2019 – 5 марта в КНР скончались 30 человек. Еще двух пациентов не смогли спасти в США. Всего за время наблюдений за коронавирусом от него погибли 3387 человек. Более половины инфицированных – 55149 человек – уже полностью выздоровели, однако в китайском городе Ухань, где началась эпидемия, известны случаи повторного заражения.

На втором месте по числу заболевших в мире после КНР идет Южная Корея, там зафиксировано более 6280 случаев инфицирования. На третьем – Италия, где госпитализированы свыше 3850 пациентов с COVID-2019.

В России за все время страшный диагноз подтвердился в семи случаях. При этом сотни людей находятся в изоляции под медицинским наблюдением. Накануне закрыли на карантин студенческое общежитие в Санкт-Петербурге, так как у одного учащегося-итальянца подтвердился коронавирус.

Чтобы максимально ограничить распространение эпидемии, в странах отменяются общественные мероприятия, в том числе международного уровня. В частности, в России отменен Петербургский международный экономический форум, традиционно проходящий в начале июня. А москвичей, возвращающихся из путешествий в регионы с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, берут на особый контроль.