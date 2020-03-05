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Сотни студентов Санкт-Петербурга изолировали в общежитии из-за коронавируса

продолжениеГлавный экономический форум в России отменили из-за коронавируса
Люди не могут покинуть здание

После того, как у студента из Италии подтвердили коронавирус, всех учащихся, которые проживают в общежитии Северо-Западного государственного медицинского университета им.Мечникова в Санкт-Петербурге, посадили на карантин. Об этом рассказал ректор вуза Алексей Силин.

По его словам, некоторые студенты работали и только возвращаются со смен, поэтому цифра помещенных на карантин может измениться. Заболевший итальянец, который прилетел в Северную столицу по программе стажировки, почувствовал себя плохо 29 февраля – его тут же госпитализировали, пишет "Интерфакс". 

Как передает "Пятый канал", корпус общежития, в котором проживал студент, полностью изолирован. Для учащихся, застрявшим в общежитии, отменили занятия. Как стало известно агентству FlashNord, студенты недовольны тем, что им нельзя покидать здание. 

В России за все время эпидемии нового типа коронавируса COVID-19 медики зафиксировали семь случаев заражения. Два гражданина Китая выздоровели. 

Полина ИВАНОВА

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