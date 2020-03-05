ПМЭФ не устоял перед смертельной эпидемией

Петербургский международный экономический форум на фоне распространения по миру вируса COVID-19 впервые в этом году не состоится. Такое решение приняли организаторы мероприятия.

"В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить", – цитирует "Интерфакс" председателя оргкомитета ПМЭФ-2020 Андрея Белоусова.

Форум должен был пройти с 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге.

Таким образом, российское крупнейшее мероприятие влилось в ряды других таких же по всему миру. Ранее были отменены, например, Парижский книжный салон, полумарафон во французской столице, Женевский автосалон, туристическая выставка в Берлине, Международный фестиваль журналистики в Перудже, выставка продукции мобильной индустрии Mobile World Congress в Барселоне, энергетический саммит CERAWeek в Хьюстоне, ближневосточная выставка вооружений для морской обороны DIMDEX 2020, зимний чемпионат мира по легкой атлетике в Китае, традиционный апрельский фестиваль цветения сакуры в Токио и Осаке и многие, многие иные мероприятие разных направлений.

