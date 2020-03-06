Ирине Розановой измерили температуру прямо на борту самолета

Из-за бушующего коронавируса во многих аэропортах введены повышенные меры безопасности, причем касаются они всех – как обычных граждан, так и звезд. Например, прямо в самолете сотрудники "Шеремьтьево" проверили на наличие инфекции популярную российскую актрису Ирину Розанову.

Перед вылетом в Ханты-Мансийск в салоне воздушного судна появился человек с тепловизором. Он обследовал всех пассажиров эконом-класса, среди которых оказалась и кинозвезда.

Проверка показала, что все пассажиры, вылетающие из Москвы, не имеют повышенной температуры – главного признака наличия COVID-19. Скорее всего, по прилету обратно всех обследуют еще тщательнее, ведь звезды летят в Ханты-Мансийск на кинофестиваль, где будет много иностранных гостей, добавляет "КП".

В России пока официально зафиксировано семь случаев заражения китайским вирусом, в Европе ситуация гораздо хуже. Эпидемия распространяется по странам с огромной скоростью. Например, в Италии в больнице с этим диагнозом находятся около 3800 пациентов.

Больше всего заболевших в Китае. Там число заразившихся COVID-19 превысило отметку в 90 тысяч. Медики сумели вылечить около половины заразившихся, однако известны случаи и повторного заражения.

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