Вирус COVID-19 нашли у местного жителя 5 марта

Первый случай заражения новым коронавирусом выявлен в Ватикане. В городе-государстве будут проведены мероприятия по дезинфекции, а обслуживание в клиниках приостановят.

Об этом рассказал директор пресс-службы папского престола Маттео Бруни, сообщает агентство ANSA.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что вирусом COVID-19 заразился Папа Римский Франциск I. Понтифик отменил ряд запланированных мероприятий, что и вызвало слухи об опасной болезни. Однако позже в пресс-службе Ватикана заявили, что анализ папы на коронавирус дал отрицательный результат.

Вспышка атипичной пневмонии, вызываемой вирусом COVID-19, началась в китайском городе Ухань в конце прошлого года. В группе риска оказались люди пожилого возраста. Дети и подростки почти не болеют коронавирусом, а заболев, быстро выздоравливают.

Болезнь стремительно распространилась по миру. По последним данным, ее подхватили более 90 тысяч человек. В России новым вирусом больны семь человек, отмечает RT. В Европе больше всего зараженных насчитывается в Италии. В стране отменили Венецианский карнавал и закрыли миланский театр Ла Скала.