Переживут эпидемию: названа самая защищенная от коронавируса группа людей
Почти девять десятых заразившихся вирусом COVID-19 – это те, кому от 30 до 79 лет. Меньше всего от новой болезни страдают дети и несовершеннолетние подростки – они составляют лишь 2% заболевших, утверждают российские ученые.
"Иммунная система человека с возрастом ослабевает и становится более восприимчива к инфекциям", – рассказала "Известиям" директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова. По словам специалиста, хронические вирусные инфекции особенно опасны для пожилых, так как у людей в этом возрасте часто имеются хронические заболевания, из-за которых могут появиться осложнения.
Это подтверждает и статистика. По ней, большинство пациентов, умерших от коронавируса, скончались от обострения уже имевшихся недугов
Власти Китая ранее обнародовали информацию о смертности в городе Ухань, где началась эпидемия COVID-19. Среди умерших нет ни одного ребенка. Заведующий инфекционным отделением университетской клиники H-Clinic РУДН Данила Коннов подтвердил, что, по имеющимся данным, никто из пациентов младше 10 лет не умер от коронавируса. Заразившихся в этой возрастной группе также очень мало.
При этом чем старше человек, тем хуже у него протекает заболевание новым вирусом. Впрочем, такая картина характерна для всех инфекционных заболеваний, напомнил заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Однако с гриппом люди сталкиваются чаще, и у взрослых вырабатывается остаточный иммунитет к болезни. Инфекция, вызываемая, COVID -19 – абсолютно новая, поэтому пожилые переносят ее хуже.
Дети меньше болеют коронавирусом и по причинам психологического характера, считают эксперты. Во время эпидемии взрослые стараются следить за младшим поколением: заставляют соблюдать карантин и строго придерживаться норм гигиены. Сами родители зачастую более легкомысленно относятся к рекомендациям врачей.
Вспышка COVID-19 началась в Китае в конце 2019 года. Сейчас болезнь распространилась по всей планете. Более 93 тысяч человек в мире заразились новым типом коронавируса, отмечает НСН. Из них вылечились свыше 48,4 тысячи, умерли – больше 3 тысяч человек, напоминает телеканал "360".
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