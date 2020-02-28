Смертельно опасная зараза из Китая получила новый статус

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) переоценила ситуацию с коронавирусом. Теперь вместо "повышенного" уровня опасности фигурирует "очень высокий".

Следующим шагом станет глобальная пандемия, до которой, к слову, недолго осталось. Катастрофических масштабов вирус-убийца достиг буквально за несколько дней, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает CNN.

География COVID-19 расширяется. Специалистов ужасают показатели за пределами Поднебесной, где 28 января зафиксирован самый низкий показатель новых случаев заболеваемости. Во многих странах "китайская пневмония" распространяется с невероятной скоростью.

Так, например, в Южной Корее, Иране и Италии суточный рост заболевания выше, чем на родине коронавируса, отметил представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.

"Вспышка усиливается. Сценарий попадания коронавируса во многие страны, если не во все страны мира, – это то, на что мы давно обращали внимание и предостерегали", – цитирует эксперта Reuters.

На данный момент количество заболевших за пределами КНР превышает четыре тыс. человек, 67 из которых скончались. В Китае жертвами коронавируса стали 2800 инфицированных. Число тех, кто подхватил смертельный недуг, исчисляется десятками тысяч.

По словам главы организации, ВОЗ держит под контролем случаи передачи новой заразы, пока не подтверждено ее свободное распространение. Еще не все потеряно, подчеркнул руководитель ВОЗ, есть возможность сдержать вирус.