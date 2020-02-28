В стране отменили все крупные мероприятия из-за коронавируса

Из-за эпидемии коронавируса чемпионат мира по хоккею в Швейцарии могут отменить. Однако окончательное решение о проведении мероприятия еще не принято, рассказал президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

Чемпионат мира запланирован на 8-24 мая, однако из-за угрозы коронавируса правительство Швейцарии запретило проводить публичные мероприятия более чем на 1 тыс. человек. Ограничения ввели до 15 марта. По словам Фазеля, сложно сказать, как обстоит ситуация с эпидемией на самом деле. Он выразил надежду, что вирус начнет исчезать уже через две недели. Турнир же федерация хоккея сама отменять не намерена – только если так решит правительство страны, пишет ТАСС.

Чемпионат мира – не единственное мероприятие в стране, которое может сорваться из-за распространения инфекции. Так, сегодня отменили Международный автосалон в Женеве, который должен был открыться 3 марта 2020 года, сообщает Automotive News. Организаторы мероприятия уточнили, что решение было принято Федеральным советом, передает "Мир24".

Ранее стало известно, что Олимпиада в Токио также может сорваться из-за эпидемии.