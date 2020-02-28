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В Италии резко выросло число зараженных коронавирусом

В стране начинается паника - умерло более 20 человек

Число итальянцев, больных вирусом COVID-19 выросло до 821. По последним данным, от болезни вылечились 46 человек, 21 – погиб, сообщает портал TPI. 

В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения заявила, что уровень опасности эпидемии коронавируса оценивается как "очень высокий". Ранее речь шла о "повышенном" уровне опасности. За пределами Китая заболели более четырех тыс. человек. Быстрее всего новая болезнь распространяется в Иране, Южной Корее и Италии. 

Валентина МАЙОРОВА

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