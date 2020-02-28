В стране начинается паника - умерло более 20 человек

Число итальянцев, больных вирусом COVID-19 выросло до 821. По последним данным, от болезни вылечились 46 человек, 21 – погиб, сообщает портал TPI.

В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения заявила, что уровень опасности эпидемии коронавируса оценивается как "очень высокий". Ранее речь шла о "повышенном" уровне опасности. За пределами Китая заболели более четырех тыс. человек. Быстрее всего новая болезнь распространяется в Иране, Южной Корее и Италии.