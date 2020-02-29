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Россияне нашли способ заработать на коронавирусе

Россияне нашли способ заработать на коронавирусе
Пока иностранные миллиардеры теряют деньги из-за эпидемии, в РФ процветает бизнес, основанный на напасти из Китая

Телеграм-канал Mash опубликовал подборку объявлений с "Авито", размещенных предприимчивыми россиянами. Они готовы продать енота, который защитит от заболевания, сдать в аренду дом или офис, расположенные на безопасной территории, и даже организовать тур в страну, куда еще не добралась зараза из КНР.

Волшебное животное можно приобрести всего за 50 тысяч рублей. Енота зовут Кокос, и он станет настоящим талисманом от смертельно опасного заболевания.

А вот тур в Абхазию обойдется особо пугливым намного дешевле. Всего за 500 рублей клиентов готовы умчать "подальше от коронавируса".

Аренда помещения, очищенного от эпидемии, обойдется всего в 25 тысяч рублей. За небольшие деньги получится занять не только безопасное, но и расположенное в центре одного из российских городов здание.

Наконец, тем, кто хочет "вымести из избы" заразу, предлагают за 500 рублей приобрести швабру, которая устранит проблему.

Напомним, что в настоящий момент от эпидемии страдает 84 тысячи человек, порядка 2800 умерло. 

Экономисты бьют тревогу и утверждают, что нашу страну ждут струдные времена, ведь только в сфере туристического бизнеса РФ уже потеряла 27 млрд рублей

Уже в марте японские исследователи начнут тестировать способ выявить коронавирус за 15 минут. Вакцина должна ускорить процесс диагностики болезни. 

Пока в стране Восходящего солнца птыются найти способ побороть CODIV-19, европейские страны страдают от набирающей обороты эпидемии. Число заболевших резко выросло в Италии, чрезвычайное положение объявлено и в Швейцарии. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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