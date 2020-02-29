Японские исследователи начнут тестировать новый вид диагностики уже в марте

Ученые из Страны Восходящего солнца совсем станут проверять способ, который должен выявить наличие или отсутствие коронавируса у человека за 15 минут. С таким заявлением выступил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Политик заявил, что врачи стараются расширить свои возможности в сфере диагностики. Пока что лаборатории позволяют проводить около 4 тысяч тестов на наличие инфекции в день.

Премьер страны отметил, что правительство выделит на борьбу с заразой дополнительные средства из бюджета. Приостановка работы социальных и культурных учреждений связана со стремлением затормозить распространение коронавируса, приводит слова Абэ ТАСС.

Напомним, что в мире CODIV-19 заразилось уже около 84 тысяч человек.