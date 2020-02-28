Ситуация с COVID-19 приведет к кризису

Вселяющие ужас новости о заразе из Китая душат российскую экономику, обостряя и без того шаткое положение рубля, полагает первый министр экономики РФ Андрей Нечаев. По его словам, Москву ждет свежая волна кризиса уже в этом году.

"Россиянам следует быть готовыми к тому, что, возможно, предстоит затянуть пояса. <…> Но если рецессия будет недолгой, то экономика в целом ее переживет относительно безболезненно", – заявил экс-министр в интервью "URA.RU".

Впрочем, надежда на то, что национальная валюта удержится на плаву все же есть, уверен экономист и доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. Дальнейшая судьба рубля и экономики страны будут зависеть от того, на сколько затянется история с коронавирусом, пояснил эксперт.

Ближайшее отступление COVID-19 чревато "лишь небольшими снижениями показателей". Но также существует большая вероятность, что вирус-убийца обрушит экономику всей планеты, как это было десять с лишним лет назад.

"С учетом того, что болезнь распространяется в Европе, не исключено, что вся эта ситуация запустит механизм, который приведет к мировому кризису – подобно кризису 2008 года", – предупредил экономист.

К слову, первый звоночек уже прозвенел. Так, Центробанк в своем докладе "Экономика: факты, оценки, комментарии" дал понять, что критическая ситуация с коронавирусом поставила подножку для роста ВВП. Велика вероятность, что в 2020 г. он будет ниже прогнозных 1,5-2%.

Напомним, уже ни для кого не секрет, что зараза из Китая сильно ударила по рублю.