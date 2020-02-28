Победят страшную эпидемию привычные продукты, считают в Киеве

На Украине назвали лучшее средство от распространяющейся по всему миру эпидемии. Им оказались три продукта – сало, лук и чеснок. Так в эфире телеканала "1+1" пошутил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в ответ на вопрос о дефиците защитных масок.

Коронавирус доберется до Украины, по его словам, это неизбежно. Сейчас в стране, как и во многих других государствах, проблема с защитными масками – в аптеках их практически не найти. Данилов считает, что властям необходимо контролировать происхождение лекарств, причем на всех этапах. В эфире программы "Право на власть" он также добавил, что сейчас из-за большого сопротивления с проблемой бороться трудно – на лекарствах зарабатывают большие деньги.

Однако по словам секретаря СНБО, государство готово к борьбе с вызывающим пневмонию вирусом, когда случаи заражения начнутся на Украине. Данилов заявил, что в больницах уже подготовили более 12 тыс. свободных мест.

По последним данным, коронавирусом заразились 78 тыс. человек, причем 32 тыс. из них вылечились, а 2,8 тыс. – скончались. На территории России находятся три человека с вирусом и все они – пассажиры лайнера Diamond Princess.

На Украине ни одного случая зафиксировано пока не было, одну из жительниц страны госпитализировали с коронавирусом в Италии. Эвакуировать своих граждан Киев пока не планирует.