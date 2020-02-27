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Киев отказался эвакуировать украинцев из охваченной коронавирусом Италии

Киев отказался эвакуировать украинцев из охваченной коронавирусом Италии
Фото: Matteo Nardone/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Власти Незалежной испугались повторения скандала после вывоза граждан из Китая

Украина не собирается организовывать эвакуацию своих граждан из Италии. Об этом заявил представитель МИД Незалежной Максим Коваленко.

По его словам, консульская служба поддерживает связь с украинцами за границей и рекомендует не ездить в Италию из-за эпидемии коронавируса COVID-19, передают "Украинские новости". Но об эвакуации "речи не идет".

Известно, что в Италии находится много украинцев, уехавших туда на заработки. Только на официальном учете МИД Незалежной там состоит более 15,6 тысячи человек. И как минимум одна 26-летняя украинка, работающая на севере Италии, уже больна. Но это не стало поводом для Киева подумать о возвращении своих граждан на родину.

Скорее, наоборот. История с эвакуацией из Китая научила украинские власти осторожности. Уж если несколько десятков здоровых соотечественников дома встретили камнями и палками, то ситуация с возвращением из-за границы тысяч потенциальных разносчиков заразы грозит вообще выйти из-под контроля. 

Ранее стало известно, насколько тяжелая обстановка в Италии из-за эпидемии.

Николай ВИКТОРОВ

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цэ пэрэмога. пущай дохнут . нефиг им в ридной нэньке делать.
Геннадий Чебурашкин
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Этого <цензура> и на родине девать некуда!
На всех камней не напасёшься!
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