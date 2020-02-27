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В Израиле нашли первого зараженного коронавирусом

Мужчина подхватил COVID-19 в Италии

Медики обнаружили китайский коронавирус у жителя Израиля, побывавшего в Италии, где бушует эпидемия, и приехавшего домой. С сообщением об этом выступил гендиректор Минздрава страны Моше Бара Симон-Това, передает радио Kan.

Как уточнил чиновник, заболевший вернулся на родину четыре дня назад, на третий день у него повысилась температура. Профильное министерство страны советуют вернувшимся из Италии израильтянам в течение двух недель не выходить из дома и находиться в полной изоляции. 

На прошлой неделе власти Израиля запретили въезд иностранным гражданам, посещавшим в последние 14 дней Южную Корею, Японию, Таиланд, Сингапур и Гонконг. То же самое распространяется на иностранцев, ездивших в Поднебесную, еще с начала этого месяца.

Ранее в прессе сообщалось, что Киев отказался эвакуировать украинцев из охваченной коронавирусом Италии. В правительстве Незалежной побоялись, что скандал после вывоза граждан из Китая повторится. В Италии сейчас сложилась тяжелая ситуация из-за вируса-убийцы – улицы буквально вымерли. 

Анастасия ЮШКЕВИЧ

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