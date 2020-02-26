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Как в фильмах ужасов: улицы в городах Италии вымерли из-за страшного вируса

Как в фильмах ужасов: улицы в городах Италии вымерли из-за страшного вируса
Фото: Piaggesi/Fotogramma/Ropi/www.globallookpress.com
продолжениеКоронавирус добрался до Греции
Распространившееся из Китая заболевание напомнило Европе о средневековой чуме

Жертвами вируса-убийцы становятся все больше людей в Италии. За последние сутки число инфицированных COVID-19 превысило там 350 человек. И 11 заболевших спасти не удалось. Соседние страны запирают границы от жителей этой страны, а сами они стараются лишний раз не выходить на улицы.

Обстановка в Италии напоминает фильм в стиле хоррор, передает EG.RU мнение очевидца.

"На севере – Лигурии, Пьемонте, Эмилии-Романье, Венето и Ломбардии … все закрыто, улицы вымерли, люди работают из дома. Даже церкви работают в экстренном режиме – для совершения необходимых обрядов", – рассказала женщина.

На юге и в центре страны, хотя заболевшие выявлены и там, пока спокойнее, но уже начался ажиотаж в магазинах: люди скупают продукты и вещи на случай карантина. Панические настроения подогревают историки, напоминающие, что именно в Италии в средние века чума выкосила половину населения.

В связи со вспышкой коронавируса десять городов в Ломбардии полностью изолированы. Еще в ряде областей не работают музеи и прочие места общественного досуга. В Неаполе до субботы закрыты школы, передает Il Messaggero.

Россиянам рекомендовано пока отложить поездки в Италию.

Николай ВИКТОРОВ

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