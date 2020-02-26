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Коронавирус добрался до Греции

Стало известно о первом зараженном COVID-19

Минздрав Греции подтвердил, что в стране выявлен первый случай заражения коронавирусом. Инфицирована 38-летняя женщина, которая вернулась из путешествия по северной Италии

Женщину поместили в больницу. На карантин отправили всех, кто контактировал с нею в последние два дня, сообщает Sputnik. 

Ранее власти Греции ограничили въезд и выезд для туристов из стран, зараженных коронавирусом. По решению правительства были закрыты многие общественные места и отменены масштабные мероприятия. 

Ранее "Утро" рассказало о странах, куда российским туристам нельзя лететь из-за коронавируса

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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