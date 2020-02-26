Запланированные поездки придется отложить

Смертельный вирус из Китая нарушил планы множества путешественников. Зараза стремительно расползается по всему миру. Так, из-за коронавируса специалисты отговаривают россиян от поездок в Италию, Южную Корею и Иран.

"По информации Всемирной организации здравоохранения зарегистрирован резкий рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)", – говорится на сайте Роспотребнадзора.

По последним данным, в Италии коронавирусом заразились уже более 320 человек, 11 умерли. Самые опасные области – на севере страны. Ехать в Ломбардию и Венето не стоит.

Как сообщалось ранее, из-за вспышки вируса в Италии отменили знаменитый карнавал в Венеции, футбольные матчи, не будет и показов мод в Милане. Популярные места туристам все сложнее посетить.