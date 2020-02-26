Полевые госпитали для зараженных и контактировавших с ними разворачивают на границе

Анкара предпринимает все усилия, чтобы не допустить распространения эпидемии смертельно опасного коронавируса СOVID-19 в Турции. Об этом заявил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа в среду, 26 февраля.

По его словам, пока нет повода впадать в панику: на территории страны нет ни одного подтвержденного случая заболевания. Он отверг обвинения, что власти Турции скрывают от ВОЗ сведения об инфицированных пациентах. Но признал, что угроза проникновения вируса в Турцию существует, передает "Анадолу".

Чтобы минимизировать опасность, на границах Турции развернуты полевые госпитали. Все граждане, приезжающие из Китая и Ирана, помещаются на 14-дневный карантин. Населению рекомендовано чаще мыть руки, а при насморке и других симптомах простуды надевать маски.

Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации, куда не стоит ехать туристам из России. В черный список попала даже Италия, откуда зараза поползла по всей Европе.