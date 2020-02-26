Узники зараженного лайнера: еще трое россиян подхватили коронавирус
Трое заложников круизного лайнера Diamond Princess из России заразились коронавирусом. Ими оказались эвакуированные в Казань люди. Об этом сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Подтвержден диагноз вирусологическими методами, не одним, а несколькими. И сегодня эти люди остаются под наблюдением" – заявила Попова (цитата по "Интерфакс").
Всего в Татарстан с зараженного корабля прибыли восемь россиян, в том числе один ребенок, уточняет "Коммерсант".
Напомним, накануне на карантин закрыли семерых россиян с Diamond Princess. У всех у них был выявлен коронавирус. Туристы сошли на берег во Владивостоке, где пробудут взаперти в инфекционной больнице две недели.
Во вторник, 25 февраля, стало известно о четвертой жертве смертельно опасной заразы из Китая с корабля Diamond Princess, который бросил якорь в порту Японии. К слову, пассажиров судна отпускали на сушу без проверки на вирус-убийцу.
Круизный лайнер, на борту которого насчитывалось около 3 600 пассажиров, находится на карантине с 25 января. Свыше 630 человек подхватили коронавирус.
Почти месяц спустя, 23 февраля, Россия эвакуировала своих граждан. На судне пребывало более 20 соотечественников.
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