Всех прилетающих людей будут осматривать медики в аэропортах до 1 апреля

На месяц дольше в России будут действовать ограничения, вызванные эпидемией коронавируса. Ранее планировалось, что их снимут в первый день весны. Об этом рассказала вице-премьер страны Татьяна Голикова.

Как сообщила чиновница, прежде всего речь идет о досмотре граждан в аэропорту по прилете – эта мера должна воспрепятствовать распространению болезни. Все регионы РФ обладают системами выявления коронавируса: они располагаются в лабораториях Роспотребнадзора. К настоящему моменту досмотр прошли больше 3 млн человек, 374 тысячи из которых прилетели из Поднебесной.

Россия активно участвует в исследованиях по созданию вакцины от коронавируса, уже есть пять прототипов препарата, передает "ФедералПресс".