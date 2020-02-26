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Россия продлила карантин из-за коронавируса на месяц

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Всех прилетающих людей будут осматривать медики в аэропортах до 1 апреля

На месяц дольше в России будут действовать ограничения, вызванные эпидемией коронавируса. Ранее планировалось, что их снимут в первый день весны. Об этом рассказала вице-премьер страны Татьяна Голикова.

Как сообщила чиновница, прежде всего речь идет о досмотре граждан в аэропорту по прилете – эта мера должна воспрепятствовать распространению болезни. Все регионы РФ обладают системами выявления коронавируса: они располагаются в лабораториях Роспотребнадзора. К настоящему моменту досмотр прошли больше 3 млн человек, 374 тысячи из которых прилетели из Поднебесной.

Россия активно участвует в исследованиях по созданию вакцины от коронавируса, уже есть пять прототипов препарата, передает "ФедералПресс".

Анастасия ЮШКЕВИЧ

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