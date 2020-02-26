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"Все оцепили": очевидцы рассказали правду о запертом отеле на Канарах

Гостиницу заполнили полицейские и медики

В отеле на острове Тенерифе оказались заперты около тысячи человек после того, как у мужчины из Италии обнаружили опасный штамм COVID-19. Отдыхающих не выпустят из гостиницы по крайней мере до 15 марта. Об этом рассказал турист из России.

Как рассказал очевидец, сейчас здание оцеплено полицейскими и медицинскими работниками. Сейчас там ведутся масштабные работы – врачи ищут других зараженных. Пока докторам не удалось найти у кого-либо из изолированных туристов признаков коронавируса.

"Соседние гостиницы работают, но данная гостиница закрыта. Все гости томятся внутри. Такие вот путешествия бывают в другие страны", – посетовал соотечественник в эфире телеканала "Звезда".

Анастасия ЮШКЕВИЧ

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