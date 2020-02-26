Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Раскрыт новый способ передачи коронавируса

Одно мытье рук больше не спасет от смертельно опасной болезни

Заразиться вирусом-убийцей из Китая, который во всю хозяйничает в странах Европы, можно не только воздушно-капельным путем. Подхватить страшную болячку несложно через рукопожатие или предметы быта.

К примеру, взяв гаджет, на котором остались следы коронавируса. Также стоит избегать контакта с грязной водой, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.  

"Базовые принципы личной гигиены сегодня должны соблюдаться неукоснительно", – заверила руководитель ведомства, передает РИА "Новости". 

Ранее стало известно, что в России карантин по коронавирусу продлен на месяц

Ксения АНДРЕЕВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей