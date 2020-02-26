Одно мытье рук больше не спасет от смертельно опасной болезни

Заразиться вирусом-убийцей из Китая, который во всю хозяйничает в странах Европы, можно не только воздушно-капельным путем. Подхватить страшную болячку несложно через рукопожатие или предметы быта.

К примеру, взяв гаджет, на котором остались следы коронавируса. Также стоит избегать контакта с грязной водой, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.



"Базовые принципы личной гигиены сегодня должны соблюдаться неукоснительно", – заверила руководитель ведомства, передает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что в России карантин по коронавирусу продлен на месяц.