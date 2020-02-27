Болезнь подтвердилась у трех граждан РФ с Diamond Princess

Результаты контрольного исследования здоровья семерых россиян на коронавирус поступят в Приморский край в пятницу, 28 февраля. Об этом сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Елена Аббасова.

Работа проходила в лабораториях Новосибирска. Ранее туристы, прибывшие в Россию с лайнера Diamond Princess, были отправлены на карантин.

В среду коронавирус был обнаружен у троих россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову. Специалист рассказала, что наблюдаемые чувствуют себя хорошо, у них отсутствуют клинические признаки инфекции.

Круизный лайнер Diamond Princess находился на карантине в Японии с 5 февраля.



Коронавирусом в Китае заразились почти 79 тысяч человек, в мире цифра приблизилась к трем тысячам. Об инфекции стало известно от замминистра здравоохранения Ирана, который утверждал, что в стране нет эпидемии.

Вчера в Греции подтвердили первый случай заболевания коронавирусом: им заразилась женщина, вернувшаяся из северной Италии. В европейских странах масштабные праздники и карнавалы прекращают раньше срока в связи с распространением болезни.

Россия продлила ограничения из-за эпидемии еще на месяц.

Ранее "Утро" писало о новом способе заразиться коронавирусом.