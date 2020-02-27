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Ехать некуда: китайский коронавирус поразил все части света

Ехать некуда: китайский коронавирус поразил все части света
Фото: Keith Tsuji/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Ученые смогли объяснить быстрое распространение заболевания

Вызывающий смертельно опасную пневмонию коронавирус COVID-19 за минувшие сутки захватил новые территории – он выявлен и уже подтвержден в Дании, Эстонии, Бразилии, Норвегии, Алжире и еще десятке стран. Иными словами, инфекция распространилась по всему миру, исключая покрытые вечным льдом полюса.

Столь быстрое увеличение масштабов эпидемии объясняется высокой степенью "заразности" данного коронавируса, объяснил в четверг, 27 февраля, представитель комиссии КНР по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань. По его словам, каждый инфицированный человек заражает в среднем еще двух – трех, передает РИА "Новости". То есть у данного вируса более высокая активность, чем, к примеру, была у "атипичной пневмонии" (SARS).

Первые случаи заболевания коронавирусом COVID-19 были зафиксированы в китайском Ухане в середине декабря 2019 года. Но только 31 декабря Пекин объявил о начале эпидемии. К настоящему моменту в мире подхватили инфекцию более 82 тысячи человек. Почти 3 тысячи зараженных скончались. Среди россиян больны трое – они изолированы в Казани. Еще несколько человек ждут "приговора" в Приморье.

Николай ВИКТОРОВ

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