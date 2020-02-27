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В Италии застряли тысячи туристов из России

Эпидемия коронавируса испортила планы многим путешественникам

В Италии по данным на четверг, 27 февраля, находятся примерно семь тысяч россиян, отправившихся в поездку в рамках организованных туров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Ростуризм. Как их планируют возвращать, пока не сообщается.

По распоряжению ведомства продажи туров в Италию, а также Иран, Южную Корею и Китай приостановлены в связи с распространением эпидемии коронавируса. Граждане, уже оплатившие поездку, имеют право вернуть деньги без штрафных санкций. Россиянам, уже находящимся в этих странах, рекомендовано покидать номера в гостинице только для трансфера в аэропорт.

Эпидемией смертельно опасного коронавируса охвачена вся территория Италии. Наибольшее число заболевших зафиксировано в северных областях страны. В КНР объяснили, почему болезнь так быстро распространяется по миру.

Николай ВИКТОРОВ

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