Эпидемия коронавируса испортила планы многим путешественникам

В Италии по данным на четверг, 27 февраля, находятся примерно семь тысяч россиян, отправившихся в поездку в рамках организованных туров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Ростуризм. Как их планируют возвращать, пока не сообщается.

По распоряжению ведомства продажи туров в Италию, а также Иран, Южную Корею и Китай приостановлены в связи с распространением эпидемии коронавируса. Граждане, уже оплатившие поездку, имеют право вернуть деньги без штрафных санкций. Россиянам, уже находящимся в этих странах, рекомендовано покидать номера в гостинице только для трансфера в аэропорт.

Эпидемией смертельно опасного коронавируса охвачена вся территория Италии. Наибольшее число заболевших зафиксировано в северных областях страны. В КНР объяснили, почему болезнь так быстро распространяется по миру.